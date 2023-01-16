В Минтруде анонсировали индексацию более 40 выплат с 1 февраля

В ведомстве подчеркнули, что, в частности, будет увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам.

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Министерство труда и социальной защиты России проинформировало, что с 1 февраля свыше 40 выплат и пособий будет проиндексировано. Отмечается, что размер ряда выплат будет увеличен на 11,9%.

«Будет увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам и многие другие меры соцподдержки», - говорится в сообщении ведомства.

Так, в Минтруде обратили внимание на материнский капитал, размер которого увеличится почти до 587 тысяч рублей, что на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Материнский капитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысячи. Это на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 450 миллионов рублей Приморскому краю для выплат многодетным семьям.