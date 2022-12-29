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Силуанов пообещал, что в России не останется семей с доходом ниже прожиточного минимума

Ян Брацкий
12:16 29.12.2022
Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, в что в этом году была введена целая система поддержки семей с детьми - так называемое универсальное пособие.
Силуанов пообещал, что в России не останется семей с доходом ниже прожиточного минимума
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Меры государственной поддержки обеспечат необходимый доход нуждающимся, и в стране больше не будет семей с доходами ниже прожиточного минимума. С таким заявлением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В этом году была введена целая система поддержки семей с детьми - так называемое универсальное пособие. Все те семьи, которые нуждаются в поддержке и где раньше доход на члена семьи составлял ниже прожиточного минимума, теперь таких семей не будет. Все они будут получать соответствующую поддержку от государства», - сказал глава Минфина в эфире «России 24».

С его слов, подобные формы финансовой поддержки утверждены в трехлетнем горизонте и далее. Как подчеркнул министр, глава Российского государства и правительство приняли решение поддержать нуждающихся, также подняв прожиточный минимум, МРОТ и размер ежемесячных пенсий по старости.  

Накануне председатель Государственной думы Вячеслав Володин анонсировал индексацию минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума в новом году. Напомним, этой осенью парламентарии приняли законы, в соответствии с которыми МРОТ в 2023 году составит 16 242 рубля, а прожиточный минимум - 14 375 рублей.

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