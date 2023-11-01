ВС РФ сорвали 8 попыток ротации боевиков на Южно-Донецком направлении
Вооруженные силы Российской Федерации сорвали восемь попыток ротации вооруженных формирований украинских националистов на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Как уточнил офицер, автомобильная техника и живая сила противника были уничтожены в районах Новомихайловки, Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и Приютного.
Кроме того, артиллеристы ВС РФ поразили две боевые бронированные машины украинских боевиков в Новоочереватом, а в районе Елизаветовки барражирующим боеприпасом «Ланцет» был уничтожен ЗРК Stormer британского производства. В ходе контрбатарейной борьбы неприятель потерял САУ «Гвоздика» и три минометных расчета.
Чехов также сообщил, что у Старомайорского российские военнослужащие ликвидировали до 160 боевиков 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.