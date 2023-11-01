По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, живая сила ВСУ была уничтожена в районах Новомихайловки, Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и Приютного.

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Вооруженные силы Российской Федерации сорвали восемь попыток ротации вооруженных формирований украинских националистов на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Как уточнил офицер, автомобильная техника и живая сила противника были уничтожены в районах Новомихайловки, Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и Приютного.

Кроме того, артиллеристы ВС РФ поразили две боевые бронированные машины украинских боевиков в Новоочереватом, а в районе Елизаветовки барражирующим боеприпасом «Ланцет» был уничтожен ЗРК Stormer британского производства. В ходе контрбатарейной борьбы неприятель потерял САУ «Гвоздика» и три минометных расчета.

Чехов также сообщил, что у Старомайорского российские военнослужащие ликвидировали до 160 боевиков 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.