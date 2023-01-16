Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими боевиками Донецка

Всего за прошедшие сутки было совершено 19 обстрелов со стороны украинских националистов, в том числе «натовскими» снарядами и из РСЗО. Ранения получили три мирных жителя.

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В результате обстрела украинских националистов по Петровскому району Донецка оказался ранен мирный житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 января поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район) - по улице Планерской, 6 ранен мужчина 1995 года рождения», - следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

Согласно официальной ежедневной сводке СЦКК ДНР, за 15 января было зафиксировано 19 фактов ведения огня со стороны украинских националистов, в том числе «натовскими» снарядами и из РСЗО. Всего было выпущено 115 боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов ДНР. Ранено три мирных жителя. Повреждены пять домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры.

В ночь на воскресенье украинские националисты выпустили 7 снарядов калибра 155 мм. по Горловке в Донецкой Народной Республике. Согласно данным СЦКК, обстрелы в 23:55 и 03:00 велись из населенного пункта Новгородское.