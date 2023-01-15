По словам Берджана Тутара, после каждой попытки интервенции страна действовала с новой геополитической идентичностью.

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Россия за последние три столетия отбила несколько нападений со стороны Запада, что сделало ее только сильней. После каждой попытки интервенции она действовала с новой геополитической идентичностью. К такому выводу пришел обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар.

«За последние 300 лет на Россию нападали пять раз со стороны Запада. Однако все эти вторжения только делают Россию сильнее», - заявили автор.

Последним нападением стран Запада на Россию, по мнению Тутара, было свержение Европой и США пророссийски настроенного президента Украины. Впоследствии Москва начала спецоперацию и пошатнула «глобальный статус-кво».

«Сейчас, когда Вашингтон перешел в наступление через киевским режим, Москва с помощью политики Большой Евразии расшатывает основы американской гегемонии и подрывает статус Соединенных Штатов как единоличной сверхдержавы», - добавил Тутар.

Утром 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начала специальную военную операцию по защите народных республик Донбасса. Цели СВО - освобождение ЛНР и ДНР, население которых подверглось геноциду со стороны Киева, демилитаризация и денацификация Украины.

Недавно глава государства заявил, что Соединенные Штаты Америки крайне «глубоко и широко» вовлечены в ситуацию на Украине. При этом процесс вовлечения начался уже давно.