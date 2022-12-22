«Ширше и глыбже»: Путин о вовлеченности США в ситуацию на Украине

США, по словам Путина, давно занимаются Украиной и вовлечены в процессы всех стран бывшего СССР.

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Соединенные Штаты Америки крайне «глубоко и широко» вовлечены в ситуацию на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после заседания Государственного совета.

«Вот вы сейчас сказали, можно ли говорить о большей вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт на Украине. Я бы, позвольте пошутить, я бы предложил посмотреть на эту проблему "ширше и глыбже" - в чем конкретно и почему. Потому что Соединенные Штаты давно этим занимаются, они давно вовлечены в процессы, происходившие на советском и постсоветском пространстве, целые институты работали по Украине», - сказал Путин.

Также Путин сообщил, что все связанное со специальной военной операцией на Украине является необходимой мерой. Военнослужащие, по словам президента, действуют достойно, добиваются того, что стране нужно.