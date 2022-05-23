Сопроводить и уничтожить: кадры боевой работы российских «Бук-М3» в спецоперации

Во время несения боевого дежурства расчетом радиолокационной станции были обнаружены воздушные цели, среди которых были выпущенные ВСУ ракеты «Точка-У».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Министерство обороны России показало кадры боевой работы подразделений противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Боевые расчеты круглосуточно несут боевое дежурство по ПВО, выполняют задачи по обнаружению, сопровождению воздушных целей, а также их уничтожению.

Во время несения боевого дежурства расчетом радиолокационной станции были обнаружены воздушные цели, среди которых были выпущенные украинской армией ракеты «Точка-У», а также ударный беспилотный летательный аппарат для отвлечения российских средств ПВО. Во время боевой работы ударный БПЛА был уничтожен переносным зенитным ракетным комплексом, а ракеты «Точка-У» были поражены комплексом «Бук-М3».

«У комплекса достаточно много специальных режимов работы, один из которых нацелен именно на баллистические цели. При переходе на определенный режим работы работать по баллистическим целям, в частности «Точка-У» не сложно. Программное обеспечение комплекса позволяет производить распознавание цели буквально за 3-5 секунд, определять параметры ее движения и характеристики цели. Как бы хорошо комплекс не работал, все равно решение принимает командир машины, командир батареи», - отметил командир зенитного ракетного подразделения «Бук-М3» с позывным «Буря».

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов 152-мм самоходных артустановок «Мста-С» в ходе специальной военной операции на Украине. Как отметили в оборонном ведомстве РФ, расчеты САУ «Мста-С» ведут огонь с закрытых позиций по разведанным целям.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.