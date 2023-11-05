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Разведчики ЗВО показали ликвидацию боевиков и наемников на Купянском направлении

08:18 05.11.2023
После выполнения боевой задачи разведчики и подгруппа досмотра совершили многокилометровый марш к месту эвакуации и выехали на бронеавтомобилях к точке сбора.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало кадры боевой работы военнослужащих разведывательных подразделений Западного военного округа (ЗВО) на Купянском направлении в День военного разведчика.

Бойцы группировки войск «Запад» получили информацию о наращивании сил противника. Перед подразделением была поставлена задача по выявлению и уничтожению живой силы вооруженных формирований украинских националистов в заданном квадрате.

Разведчики передвигаются по лесопосадке очень аккуратно, общаясь жестами. Периодически они поднимают коптер, чтобы оценить, насколько безопасен дальнейший маршрут. После предварительной разведки местности с воздуха с использованием БПЛА разведгруппа разделилась для нанесения ударов по противнику с нескольких направлений. В результате огневого удара украинские боевики потеряли возможность быстро перемещаться, а группа иностранных наемников начала двигаться по линии боевого соприкосновения вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем из автоматических гранатометов.

По завершении операции подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила неприятеля огнем из стрелкового оружия и пулеметов. После выполнения боевой задачи российские военнослужащие совершили многокилометровый марш к месту эвакуации и выехали на бронеавтомобилях к точке сбора.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы разведывательной группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ по зачистке позиций ВСУ на Запорожском направлении в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Десантники уничтожили боевиков, которые пытались скрыться в опорном пункте, на месте остались оружие и боеприпасы западного производства.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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