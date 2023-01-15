Госдеп США планирует выделить $160 тыс на обучение «пониманию мира» молодежи Сербии

© Фото: Артур Габдрахманов, РИА Новости

Государственный департамент США планирует потратить до $160 тыс., чтобы научить сербскую молодежь «навыкам критического мышления и медиаграмотсности». Таким образом ведомство намерено популяризировать американский менталитет, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Согласно данным гранта на подобную деятельность, посольство США в Белграде намерено за счет этого улучшить перспективы трудоустройства сербов.

«Посольство США понимает, что владение английским языком открывает возможности для улучшения перспектив трудоустройства граждан Сербии, расширения доступа к информации и знаниям, а также для содействия развитию критического мышления и медиаграмотности», -приводит текст документа RT.

Однако, как считает эксперт, главная задача этой программы выявить среди молодежи потенциальных «фанатов» американской идеологии.

«Обучение английскому языку, развитие «критического мышления», обучение «пониманию мира». В контексте изучения языка понятно, что американцы нацелены на то, чтобы вместе с ним популяризировать американский менталитет. Что касается "критического мышления" — тут тоже ясно. Как работает такая схема? Объявляется некий эталон, а всё, что ему не соответствует, критикуется», - заявил Оленченко.

В дальнейшем, по его словам, преподаватели курса будут выявлять среди учащихся «лидеров», которые смогут продвигать и отстаивать точку зрения США. За счет этого американцы хотят добиться таких же успехов, как на Украине, в которую для информационной дезориентации молодежи были вложены немалые деньги, считает эксперт.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер непризнанной республики Косово Альбин Курти пытается занять позицию жертвы для Запада и стать «новым Зеленским». При этом сербский лидер в очередной раз отметил, что границы его страны - это не границы России или НАТО, а рубежи отдельного государства, установленные международным правом в соответствии с резолюцией 1244 ООН.