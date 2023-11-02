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«Тюльпаны» уничтожили позиции боевиков под Работино на Запорожском направлении

Михаил Аброськин
22:09 02.11.2023
Российские артиллеристы работают днем и ночью, уничтожая оборонительные укрепления националистов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На Запорожском направлении в районе села Работино уничтожена украинская бронетехника. На этом участке киевские формирования атакуют все реже. Немалую роль в этом играет и наша тяжелая артиллерия - самоходные минометы «Тюльпан». Их применяют в особых случаях.

Боевики укрылись в подвале уже полуразрушенного здания, оборудовали там командный пункт и склад боеприпасов. Обычная артиллерия в таком случае бессильна. Однако же против тяжелых 240-мм мин не устоят даже толстые бетонные перекрытия. Первый же снаряд ложится точно в цель. Чтобы наверняка разрушить любые подземные укрепления - артиллеристы делают еще несколько выстрелов. «Тюльпаны» работают всю ночь до рассвета. Целями для ударов становятся не только укрепления, но и крупные колонны техники, и скопления живой силы боевиков.

«За нами очень сильно охотятся. Мы делаем там дела такие, что им не нравится», - признался старший наводчик с позывным «Михалыч».

Наводчик награжден медалью Суворова. Вместе со своим расчетом с самого начала спецоперации он участвовал в боях за Мариуполь, сражался на Донецком и Луганском направлениях. Был ранен во время обстрела, но все равно вернулся на фронт, чтобы продолжить службу теперь уже в Запорожской области.

«Есть работа, я дал присягу. А кто, если не я?», - коротко спрашивает «Михалыч».

С наступлением осени работы у минометчиков прибавилось. Каждый раз, когда артиллерия противника дает слабину, у минометов появляется окно для работы. И, по наблюдением артиллеристов, так происходит все чаще.

«По сравнению с летней наступательной кампанией, активность противника только уменьшилась в разы и это ощутимо. Вероятнее всего, из-за того, что им поставляют меньше боеприпасов. Их экономят. Поэтому активность наша только увеличилась на этом направлении. Противник несет значительные потери. Он уже не оправится от этих потерь», - заверил командир артиллерийского подразделения с позывным «Терек».

Теперь все наоборот. Если еще летом украинские силы буквально засыпали своими снарядами российские позиции, то теперь нашим войскам пришло время ответить тем же. Под огнем артиллерии 58-й армии противник постепенно теряет свои позиции возле Работино и Вербового, не успевает восстановить укрепления. Как следствие - под удар попадают основные штурмовые силы боевиков. Попытки атаковать украинские силы предпринимают все реже, а не имея должной артиллерийской поддержки - раз за разом вынуждены отступать, сводя к нулю шансы прорвать российскую линию обороны.

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