Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»

Ей стала модель филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэль из США.

© Фото: MissUniverse, Twitter

Представительница США выиграла конкурс «Мисс Вселенная», который проходил в американском городе Новый Орлеан. Победительницей стала модель филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэль из Техаса.

Корону разыграли между собой лишь представительницы западного полушария. В финал попали девушки из Соединенных Штатов, Венесуэлы, Пуэрто-Рико и Кюрасао и Доминиканской республики.

При этом обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова не смогла попасть в топ-16 конкурса «Мисс Вселенная».

Напомним, в 2021 году конкурс выиграла 22-летняя индийская модель и актриса Харнааз Каур Сандху. Именно она вручила корону победительнице «Мисс Вселенная» в Луизиане.