В стране и мире Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная» Ян Брацкий Финальный этап конкурса красоты, который в этом году отмечает 70-летний юбилей, состоялся в израильском городе Эйлат. © Фото: harnaazsandhu_03, Instagram Читайте нас на: Представительница Индии Харнааз Сандху стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная». Корону ей вручила предшественница Андреа Меса, уроженка Мексики. Второе место в конкурсе Miss Universe заняла представительница ЮАР. За звание главной красавицы Вселенной боролись девушки из 80 стран. В этом году конкурс красоты отмечает 70-летний юбилей. Финальный этап смотра конкурсанток состоялся в израильском городе Эйлат, пишет РИА Новости. Кстати, «Мисс Вселенную» впервые выбирают в этой стране. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика