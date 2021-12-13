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Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»

Ян Брацкий
07:44 13.12.2021
Финальный этап конкурса красоты, который в этом году отмечает 70-летний юбилей, состоялся в израильском городе Эйлат.
Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»
© Фото: harnaazsandhu_03, Instagram
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Представительница Индии Харнааз Сандху стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная». Корону ей вручила предшественница Андреа Меса, уроженка Мексики.

Второе место в конкурсе Miss Universe заняла представительница ЮАР. За звание главной красавицы Вселенной боролись девушки из 80 стран.

В этом году конкурс красоты отмечает 70-летний юбилей. Финальный этап смотра конкурсанток состоялся в израильском городе Эйлат, пишет РИА Новости. Кстати, «Мисс Вселенную» впервые выбирают в этой стране.

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