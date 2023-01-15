Гастроэнтеролог Бережная рассказала, чем лучше заменить пакетированные соки

Врач напомнила, что такие соки содержат большое количество добавок, которые являются достаточно агрессивными для человека химическими веществами.

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Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная объяснила, как пакетированные соки влияют на здоровье. Эксперт отметила, что напитки в пакетах имеют большую концентрацию.

«Даже если просто выдавить свежий сок из яблок, то на стакан необходимо около пяти штук. Пять яблок сразу не съесть, это огромное количество простых сахаров, фруктозы. Соответственно, это оказывает влияние на зубы, желудок, стимулирует выброс инсулина», - сказала она в беседе с RT.

Врач напомнила, что такие соки содержат большое количество консервантов, стабилизаторов, красителей и ароматизаторов, которые тоже являются достаточно агрессивными для организма человека химическими веществами. Бережная посоветовала выбрать в качестве альтернативы компоты и морсы.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина поделилась советами, как сбросить лишний вес после новогодних праздников. Эксперт отметила, что не стоит резко избавляться от лишнего веса после праздников, данный процесс должен быть постепенным.