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Диетолог рассказала, как сбросить лишний вес после новогодних праздников

Максим Крюков
03:12 11.01.2023
Елена Соломатина отметила, что не стоит резко избавляться от лишнего веса после праздников, данный процесс должен быть постепенным.
Диетолог рассказала, как сбросить лишний вес после новогодних праздников
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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В период новогодних каникул многие россияне набирают лишний вес. Кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина поделилась советами, как избавиться от набранных килограммов, сбрасывая по 500 граммов в неделю.

Эксперт отметила, что во время подготовки к Новому году некоторые стараются привести себя в форму, чтобы хорошо выглядеть. Однако, по ее словам, в первые дни января люди заменяют самоограничения на переедание.

«Сначала до Нового года мы голодали и сидели на диетах, чтобы влезть в праздничное платье или костюм и "позвездить" чуть-чуть 31 декабря. Потом нам уже не так важен наш внешний вид, поэтому мы объедаемся», - сказала она в интервью радио Sputnik.

Соломатина отметила, что не стоит резко избавляться от лишнего веса после праздников, данный процесс должен быть постепенным. Врач рекомендовала уменьшить энергетическую ценность потребляемой пищи на 250-500 килокалорий в сутки.

«Разумно избавляться от новогоднего "багажа" потихоньку, снизив количество потребляемых калорий. Тут многое зависит от первоначального веса и от того, сколько человеку надо сбросить после праздников. Как правило, я советую урезать потребление калорий на 250-500 килокалорий в день», - заявила эксперт.

Также она подчеркнула, что для плавной и безболезненной нормализации веса необходимо увеличить физическую активность. Так, при соблюдении всех условий вес будет уходить «примерно по 500 граммов в неделю».

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