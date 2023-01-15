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«Надо поддержать пацанов»: ансамбль песни и пляски ЦВО провел концерт для бойцов в зоне СВО

05:20 15.01.2023
Артисты исполнили известные композиции, такие как «Группа крови» группы «Кино», «Судьба моя ретивая тебе не по плечу» Любови Успенской, «Небо славян» группы «Алиса».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели концерт для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Музыканты исполнили известные композиции, такие как «Группа крови» группы «Кино», «Судьба моя ретивая тебе не по плечу» Любови Успенской, «Небо славян» группы «Алиса».

«Большое им спасибо, что поддержали нас, что не побоялись приехать в этом время сюда. Да, самое главное, поддержка эта была нужна, поднять нам настроение», - поделился пулеметчик с позывным «Хасан».

Коллектив ансамбля регулярно выступает для российских военнослужащих и жителей регионов, находящихся в зоне спецоперации.

«Конечно же, надо поддержать пацанов, которые здесь работают, хоть как-то их немножко расслабить», - сказал солист творческого объединения Александр Шульгин.

Ранее артисты ансамбля песни и пляски ЦВО специально для военнослужащих подготовили концертную программу, состоявшую из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций. Вместе с тем исполнители выступили с программой, в которую вошло выступление инструменталистов на скрипке. Кроме того, хореографическая группа коллектива показала знаменитый казачий танец - фланкировку с шашкой.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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