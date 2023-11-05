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Трамп сравнил умственные способности Байдена и шестилетнего ребенка

Сергей Лебедев
05:30 05.11.2023
Бывший президент заявил, что встречал детей гораздо умнее нынешнего лидера США.
Трамп сравнил умственные способности Байдена и шестилетнего ребенка
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress
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Бывший американский президент Дональд Трамп сравнил умственные способности нынешнего главы государства Джо Байдена и шестилетнего ребенка. В ходе встречи с избирателями во Флориде он заявил, что встречал детей умней лидера США.

«Я встречал шестилеток гораздо умнее Байдена, в том числе в его лучшие годы», - цитирует телеканал «360» слова Дональда Трампа.

Кроме того, он отметил, что действующий американский президент некомпетентен, коррумпирован и скомпрометирован

Ранее Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в спонсировании атак ХАМАС на Израиль. Это, по его словам, было сделано на деньги американских налогоплательщиков.

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