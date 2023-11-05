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Ворвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина хочет выехать в Турцию с ребенком

Сергей Лебедев
05:01 05.11.2023
Полицейские ведут переговоры со злоумышленником.
Ворвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина хочет выехать в Турцию с ребенком
© Фото: Jonas Walzberg, dpa, Global Look Press
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Ворвавшийся в аэропорт Гамбурга вооруженный мужчина продолжает удерживать в заложниках 4-летнего ребенка. Полицейские в течение уже нескольких часов ведут переговоры со злоумышленником.

Недавно он потребовал вылета в Турцию. Об этом сообщает издание BILD. Отмечается, что мужчина хочет покинуть страну вместе со своим ребенком.

Ране выяснилось, что причиной его поступка мог стать спор об опеке. Накануне отец забрал несовершеннолетнего у матери в городе Штаде.

Сейчас мужчина вместе с ребенком находится в автомобиле на перроне аэропорта. К переговорам подключили психологов.

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