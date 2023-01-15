Spiegel: на рынке недвижимости Германии назревает «невообразимая катастрофа»

Дефицит жилья в ФРГ на конец 2022 года составил 700 тысяч квартир.

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На рынке недвижимости ФРГ назревает «невообразимая катастрофа» в связи с сильнейшей за последние 30 лет нехваткой жилья. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на президента Союза арендаторов Германии Лукаса Зибенкоттена.

Согласно исследованиям, дефицит жилья в Германии на конец 2022 года составлял 700 тысяч квартир, что более чем вдвое превышает годовой объем жилищного строительства. В частности, это связано с большим притоком в страну беженцев из-за ситуации на Украине.

По словам Зибенкоттена, властям следует немедленно взять ситуацию под контроль, иначе на рынке жилья случится «невообразимая катастрофа».

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что в Германии ожидается серьезный рост цен на газ и свет. Так, стоимость голубого топлива может увеличиться на 112%, а света — на 44%.