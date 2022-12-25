Handelsblatt: газ и свет в Германии подорожают на 112% и 44%
Счета за газ вырастут на 112%, электричество же подорожает на 44%.
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В Германии, несмотря на поддержку государства, ожидается серьезный подъем цен на газ и свет. Стоимость газа может увеличиться на 112% по сравнению с 2021 годом, а счета за свет вырастут на 44%.
«Запланированные на начало года ценовые потолки в лучшем случае немного смягчат резко возросшие расходы на электроэнергию и газ», - пишет Handelsblatt.
Ранее сообщалось, что из-за проблем с энергокризисом ФРГ может стать государством-банкротом. По словам вице-спикера бундестага страны Вольфганга Кубики, из-за «нежелания или невозможности» закупать энергоресурсы в России на импорт ресурсов будут затрачены лишние сто десять миллиардов евро.