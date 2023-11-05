Пользуясь неожиданностью: как работает разведка в зоне спецоперации

Разведгруппа использует эффект неожиданности и вступает в огневой контакт с противником до подхода штурмовых подразделений. Разведчики зачищают опорной пункт, а потом продолжают двигаться в тыл ВСУ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Когда противник понимает, что ему противостоят разведчики, он начинает покидать свои позиции, рассказал командир роты разведки группировки «Центр» с позывным «Ласковый». Кадры боевой работы роты в зоне спецоперации опубликовало Минобороны России в День военного разведчика.

«Потому что все равно когда подходит подразделение, видно его слаженность. Если ставят задачу взять языка - мы подготавливаем группу, выполняем поставленную задачу», - рассказал «Ласковый».

В район разведывательно-поисковых действий группа прибывает на бронемашине, а потом покидает бронированную капсулу и выдвигается в зону проведения разведки. Разведчики перемещаются скрытно и занимают позицию для наблюдения.

В это время группа передовых разведчиков на квадроцикле скрытно выдвигается к линии боевого соприкосновения. Они поднимают коптер и изучают будущий маршрут продвижения штурмовой группы.

Разведгруппа использует эффект неожиданности и вступает в огневой контакт с противником до подхода штурмовых подразделений. Разведчики зачищают опорной пункт, а потом продолжают двигаться в тыл ВСУ. Они создают покинутую войсками противника «серую» зону на Краснолиманском направлении.

«Наша глубинная разведка отличается от тактической разведки тем, что мы работаем от 100 км. Нам ставят задачу конкретно - что нужно сделать. Но не всегда обстановка позволяет это сделать. Приходится иногда сидеть 3-4 дня. А то и неделю в определенном месте и ждать, когда, допустим, подползет к нам противник», - рассказал «Ласковый».

День военного разведчика отмечается в России 5 ноября. С профессиональным праздником военнослужащих поздравил министр обороны Сергей Шойгу.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.