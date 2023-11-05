Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Военные разведчики успешно решают поставленные задачи, высокопрофессионально и эффективно действуют в ходе проведения специальной военной операции, отметил глава Минобороны.

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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и работников предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днем военного разведчика.

Глава Минобороны отметил, что военные разведчики находятся на переднем крае борьбы с противником, всегда мужественно выполняют свой долг, добывают ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов нашей страны.

Шойгу отметил, что в военной разведке было немало славных имен. И современные специалисты следуют этим традициям, успешно решают поставленные задачи, высокопрофессионально и эффективно действуют в ходе проведения специальной военной операции.

Министр обороны выразил особую благодарность ветеранам, тем, кто делится знаниями и опытом с молодым поколением защитников Отечества.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником, благодарю за преданную службу и ратный труд! Величие Родины - в ваших славных делах! Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых свершений во имя России!» - говорится в приказе министра обороны РФ.

День военного разведчика отмечается в России 5 ноября.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.