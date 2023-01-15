СБУ заминировали зернохранилище в Харьковской области, чтобы обвинить РФ в «дефиците продовольствия»

В МО РФ отметили, что в западных средствах массовой информации инцидент будет представлен как очередное злодеяние ВС РФ, требующее жесткой ответной реакции мирового сообщества.

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Украинские спецслужбы осуществляют минирование зернохранилища в населенном пункте Караичное Харьковской области для его последующего подрыва с целью обвинить Россию в якобы намеренном уничтожении запасов зерна на Украине, провоцировании голода и срыва, таким образом, «зерновой сделки». Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

«В западных СМИ инцидент будет представлен как очередное злодеяние российских войск, требующее жесткой ответной реакции мирового сообщества», - говорится в заявлении Министерства обороны России.

Для осуществления диверсионной деятельности в город Волчанск Харьковской области уже прибыли специалисты, занимающиеся минно-взрывным делом, а также сотрудники Службы безопасности Украины общей численностью до тридцати человек, сообщили в МО РФ.

Ранее в оборонном ведомстве предупредили о масштабной провокации СБУ с эксгумацией тел в Харьковской области. По данным Минобороны России, СБУ вскрыли захоронения на кладбищах в Казачьей Лопани, Великом Бурлуке, Шиповатом и Хатном в Харьковской области и сбросили в специально подготовленные «ямы» с целью обвинить ВС РФ в «пытках» и «расстрелах».