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WAFA: 51 человек погиб при ударе по лагерю Аль-Магази в секторе Газа

Владимир Рубанов
03:05 05.11.2023
WAFA: 51 человек погиб при ударе по лагерю Аль-Магази в секторе Газа
© Фото: Mohammed Talatene dpa Globallook Press
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В результате израильской бомбардировки лагеря Аль-Магази в секторе Газа 51 человек погиб и десятки получили ранения, сообщило палестинское агентство WAFA. Погибли в основном женщины и дети, говорится в сообщении.

В результате авиаудара вечером 4 ноября по лагерю беженцев Аль-Магази были сильно разрушены два жилых дома.

Израильские военные не ответили сразу на просьбу о комментариях, сообщает Reuters. Представитель министерства здравоохранения в секторе Газа заявил, что большое количество людей было убито, не назвав точную цифру. По его словам, десятки людей с тяжелыми травмами лежали на полу в отделении неотложной помощи больницы.

Аль-Магази расположен в провинции Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

Ранее представитель вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» заявил, что больше 60 пленных могли погибнуть в результате авиаударов Израиля по сектору Газа. По его словам, под завалами оказались 23 тела израильских заложников, а остальных скорее всего не удастся найти.

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