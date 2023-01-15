Число пострадавших при стрельбе у церкви в Лондоне возросло до шести

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Число пострадавших в результате стрельбы рядом с церковью в Лондоне возросло до шести. Об этом говорится в сообщении столичной полиции.

«Мы можем подтвердить, что шесть человек получили ранения в результате стрельбы на Финикс-роуд», — говорится в публикации полиции в Twitter.

Уточняется, что среди пострадавших — семилетняя девочка. Она находится в больнице в критическом состоянии.

Неизвестный в субботу открыл стрельбу по похоронной процессии у одной из церквей в Лондоне. По предварительным данным, стрелок открыл огонь из движущегося автомобиля, после чего скрылся с места происшествия. Полиция ведет срочное расследования по факту происшествия, злоумышленника разыскивают.