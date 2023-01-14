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Неизвестный открыл стрельбу по участникам похоронной процессии в Лондоне

Ян Брацкий
22:50 14.01.2023
По предварительным данным, стреляли из движущегося мимо церкви автомобиля, после чего водитель скрылся.
Неизвестный открыл стрельбу по участникам похоронной процессии в Лондоне
© Фото: Peter Manning, Keystone Press Agency, Global look press
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Неизвестный устроил стрельбу в Лондоне у одной из церквей. В результате пострадали четверо человек, включая маленького ребенка, сообщила британская столичная полиция.

«Инцидент произошел вблизи церкви, где проходили похороны», - приводит РИА Новости сообщение полиции.

С места ЧП в больницу доставили троих женщин в возрасте 41, 48 и 54 лет. Также врачи оказывают помощь семилетней девочке. О тяжести ранений пострадавших не сообщается. По предварительным данным, стрелок открыл огонь из движущегося автомобиля и скрылся с места инцидента. Сейчас его разыскивают, полиция опрашивает свидетелей произошедшего, территория у церкви оцеплена.

Ранее стало известно, что в Лондоне задержали мужчину с ножом, который прогуливался у здания парламента. При задержании полицейские применили электрошокер, потому что мужчина не реагировал на уговоры и вел себя неадекватно.

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