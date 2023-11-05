В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Китай ответил на угрозы санкциями США из-за контрабанды панголинов

Сергей Лебедев
03:40 05.11.2023
В КНР призвали Вашингтон не портить репутацию Пекина.
Китай ответил на угрозы санкциями США из-за контрабанды панголинов
© Фото: Resha Jauhari, XinHua, Global Look Press
Читайте нас на:

Соединенные Штаты не должны портить репутацию Китая, обвиняя его в поощрении торговли панголинами. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Китай категорически возражает против попыток использовать вопрос защиты панголинов для того, чтобы навредить репутации КНР», - сказал представитель диппредставительства.

Он отметил, что Китай исполняет обязательства по защите единственных в мире чешуйчатых млекопитающих. Страна, по его словам, борется с нелегальной торговлей панголинами.

Ранее американский президент Джо Байден пригрозил санкциями против КНР. Ограничения введут, если не прекратится импорт и использование животных в медицинских целях.

Белый дом считает, что Пекин поощряет торговлю панголинами. Их популяция быстро уменьшается.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.