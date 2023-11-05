Китай ответил на угрозы санкциями США из-за контрабанды панголинов

В КНР призвали Вашингтон не портить репутацию Пекина.

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Соединенные Штаты не должны портить репутацию Китая, обвиняя его в поощрении торговли панголинами. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Китай категорически возражает против попыток использовать вопрос защиты панголинов для того, чтобы навредить репутации КНР», - сказал представитель диппредставительства.

Он отметил, что Китай исполняет обязательства по защите единственных в мире чешуйчатых млекопитающих. Страна, по его словам, борется с нелегальной торговлей панголинами.

Ранее американский президент Джо Байден пригрозил санкциями против КНР. Ограничения введут, если не прекратится импорт и использование животных в медицинских целях.

Белый дом считает, что Пекин поощряет торговлю панголинами. Их популяция быстро уменьшается.