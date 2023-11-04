Байден пригрозил Китаю санкциями из-за вымирающих панголинов

© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallook Press

Президент США Джо Байден намерен добиваться от Китая прекращения импорта и использования в медицинских целях единственных в мире чешуйчатых млекопитающих - панголинов. Если договориться до конца года не получится, Белый дом намерен ввести против КНР санкции, пишет «Лайф» со ссылкой на уведомление конгрессу США.

В Вашингтоне считают, что Пекин поощряет торговлю панголинами. Чешуйчатых отлавливают и перевозят контрабандой чаще, чем «носорогов, слонов и тигров вместе взятых», говорится в документе. В Вашингтоне намерены разобраться с нелегальной торговлей чешуей этих животных, которая ценится в китайской медицине. Кроме того, в Китае мясо панголинов употребляют в пищу как деликатес.

Администрация Белого дома по поручению Байдена должна убедить Китай закрыть внутренний рынок для панголинов и фрагментов их тел и исключить такие товары из списка медицинских препаратов. Американская администрация считает, что Пекин должен взять на себя обязательства по имплементации мер, предусмотренных Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.

Если до 31 декабря 2023 года подвижек в переговорах не будет, Вашингтон намерен ввести ряд запретов на импорт и торговых мер «в отношении определенных товаров из КНР», сказано в документе.

Природоохранные организации ранее призывали правительство США наложить санкции на Китай за торговлю панголинами. Глобальная нелегальная торговля этими животными быстро уничтожает популяции панголинов в Африке и Азии, указывают экологи.

В Национальной администрации лесного хозяйства и пастбищ Китая отвергали обвинения США в том, что Пекин способствует незаконной торговле панголинами и требовали не использовать проблему защиты животных для нанесения ущерба репутации КНР.