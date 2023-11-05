Центральная часть Израиля дважды за два часа подверглась воздушной атаке

Ранее сигнал воздушной опасности звучал в том же районе Израиля два часа назад.

© Фото: Стрингер РИА Новости

Армия обороны Израиля сообщила, что в центральной части Израиля был дан сигнал воздушной тревоги. Сообщение было опубликовано в Telegram-канале армии.

Ранее сообщение о звучащих сиренах в том же районе ЦАХАЛ опубликовал в 21:01. До этого обстрелу подверглись южные и северные регионы страны.

«Сирены прозвучали в центральной части Израиля», - говорится в сообщении.

Ранее шиитское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по военной инфраструктуре Израиля на границе с Ливаном. Сообщалось, что ракетному удару подверглась казарма Джал ад-Дир.