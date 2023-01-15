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Американский сенатор пообещал заблокировать продажу Турции F-16 из-за «угроз союзникам по НАТО»

Анна Касаткина
02:33 15.01.2023
Администрация президента США Джо Байдена ранее обратилась к конгрессу с просьбой одобрить сделку c Анкарой.
Американский сенатор пообещал заблокировать продажу Турции F-16 из-за «угроз союзникам по НАТО»
© Фото: defense.gov
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Председатель комитета США по международным отношениям Боб Менендес продолжит блокировать передачу Турции истребителей F-16, пока Анкара не улучшит ситуацию с правами человека и не прекратит угрожать региональным союзникам Штатов. Об этом говорится в заявлении политика, оказавшемся в распоряжении Politico.

«Я решительно выступаю против предложенной администрацией Байдена (Джо Байден, президент США. — Прим.ред.) продажи новых самолетов F-16 Турции», — подчеркивает Менендес.

Политик обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в подрыве международного права, игнорировании прав человека и демократических норм, а также «вызывающем тревогу и дестабилизирующем поведении» в отношении союзников по НАТО.

«Пока Эрдоган не прекратит свои угрозы (союзникам США. — Прим.ред.), не улучшит ситуацию с правами человека у себя дома, в том числе, путем освобождения журналистов и политической оппозиции, и не начнет действовать так, как должен действовать надежный союзник, я не одобрю эту продажу», — продолжает Менендес.

При этом он отметил, что поддерживает передачу истребителей F-35 Греции.

Администрация Байдена ранее обратилась к конгрессу США с просьбой одобрить продажу Турции истребителей F-16 на сумму свыше 20 млрд долларов. Сделка, как предполагается, может подтолкнуть Анкару к одобрению вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.

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