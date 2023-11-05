В США предупредили об угрозе гражданской войны

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Обострение политической борьбы в США перед очередными президентскими выборами может привести к гражданской войне. Как пишет портал 19fortyfive, накал страстей между Дональдом Трампом и Джо Байденом вызывает небывалое напряжение внутри Соединенных Штатов Америки.

«Когда на карту поставлена демократия - вершина свобод, которыми дорожат американцы, - это может быть сигналом к масштабному конфликту», - говорится в публикации издания.

По мнению автора статьи, череда уголовных дел, возбужденных против республиканца Дональда Трампа позитивно сказывается на его рейтингах, что напрямую угрожает действующей власти.

О том, что американское общество глубоко расколото ранее заявил политолог, историк, профессор МГИМО, кандидат исторических наук Андраник Мигранян. Масла в огонь подливают столкновения Израиля и ХАМАС, которые также отражаются на настроениях общества с США.