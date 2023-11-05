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«Охранники с простреленными ногами»: очевидцы о стрельбе в столичном ресторане

Елизавета Кондрикова
22:00 05.11.2023
В результате стрельбы в московском ресторане Paulaner пострадали четыре человека, подозреваемый уже задержан.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Прокуратура Москвы
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Мужчины, которые стали очевидцами стрельбы в ресторане Paulaner в центре Москвы, рассказали корреспонденту «Звезды», как их друг обезвредил преступника, выхватив у него пистолет до приезда полиции.

По их словам, стрельба и драка произошла на улице у ресторана - мужчины выбежали на звук стрельбы, поскольку их супруги находились снаружи, где увидели мужчину с пистолетом. Он разговаривал с охранниками.

«Мой друг подошел к нему, выхватил у него пистолет, вывернул, выкинул его в дверь. Затем человек, который тоже был в ресторане, он ему сделал, получается, бросок через бедро, задержал его», - пояснили мужчины.

Дальше по его словам, произошла небольшая драка, и через короткое время приехали сотрудники правоохранительных органов. Охранники ресторана получили огнестрельные раны, по их ногам была открыта стрельба. Очевидцы рассказали, что раны были достаточно серьезными, поскольку везде была кровь.

По данным столичной прокуратуры, стрелявшим оказался 37-летний мужчина, к данному моменту подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и выясняются другие подробности произошедшего. 

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