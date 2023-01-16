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Россия отметила юбилей создателя «ядерного щита» СССР

Станислав Иващенко
04:40 16.01.2023
Наработки ученого Игоря Курчатова до сих пор являются основой национальной безопасности России и ее ядерной триады.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Николай Пашин, РИА Новости
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На этой неделе страна отметила юбилей выдающегося советского ученого, физика, основателя ядерной промышленности СССР, трижды Героя Социалистического труда Игоря Курчатова. Со дня его рождения исполнилось 120 лет.

После варварской атомной бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки - Советскому Союзу нужно было срочно создавать свое оружие ядерного сдерживания. На карту была поставлена не просто независимость, но и само существование СССР. И Курчатов создал оружие, позволившее добиться паритета сил между Востоком и Западом. При этом всегда, даже во время разработки атомной бомбы, ученый был сторонником исключительно мирного использования ядерной энергии.

«Несомненно, в будущем - атомная энергия найдет свое применение в науке и технике, будут разработаны различные механизмы, использующие энергию урана», - писал Курчатов Иосифу Сталину.

Основа безопасности современной России по-прежнему - самое могущественное оружие, созданное на принципе расщепления атомного ядра. Ключевая сила «ядерной триады» - подводные лодки.

Современную энергетику невозможно представить без атомных электростанций. Россия сегодня занимает первое место в мире по строительству АЭС за рубежом и контролирует 40% мирового рынка обогащения урана. И освоение Арктики, наших стратегических северных широт, сегодня тоже невозможно без атомных ледоколов. И все это - наследие Курчатова. А еще академик фактически спас генетику, как науку. Он буквально укрыл в стенах своего института группу ученых после разгрома их якобы «лженауки», дал им место для своих исследований.

Подробнее о наследии великого физика и создании самого грозного в мире оружия в материале Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».    

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