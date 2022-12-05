«Я оказался в горле реактора»: инженер-механик «Ленина» рассказал, чем удивил его ледокол

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Rosatom, Globallookpress

Пятого декабря 1957 года, ровно 65 лет назад, в СССР был спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин». Он был заложен на Адмиралтейских верфях 17 июля 1956 года. Тридцать лет легендарное судно обеспечивало навигацию на Северном морском пути.

Бывший главный инженер-механик «Ленина» Александр Ельчининов рассказал «Звезде» о работе на этом ледоколе. Когда он только пришел работать на атомоходе, то еще не знал, в чем отличия этого судна.

«Атомная установка поразила нас. Чем был хорош "Ленин" и ледоколы более старшего поколения, что можно было наблюдать на ЦПУ (центральный пост управления. - Прим. ред.), или на посту энергетики и живучести, как это происходит, или в иллюминатор наблюдать отличия. Заходишь в машинное отделение, видно, что это действительно что-то современное. Это поражало. А когда мы попали непосредственно в центральный отсек, я был на практике еще на перегрузке, и еще тогда я оказался в горле реактора. Впечатление незабываемое», - сказал он.

Атомный ледокол представлял собой гладкопалубное судно длиной 134,0 метра, шириной 27,6 метра, высотой борта 16,1 метра и водоизмещением 16,0 тысяч тонн (без балласта) с удлиненной средней надстройкой и двумя мачтами. Максимальная скорость на чистой воде - 18,0 узла (33,3 километра в час). Был способен преодолевать льды толщиной до 2,4 метра.

В 1989 году «Ленин» выведен из состава флота и установлен на вечную стоянку рядом с морским вокзалом города Мурманска как корабль-музей.