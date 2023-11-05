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В Янгоне состоялось открытие совместного военно-морского учения России и Мьянмы

19:22 05.11.2023
Практическая часть учений ВМФ России и ВМС Мьянмы пройдут в Янгоне с 7 по 9 ноября.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Мьянме состоялась торжественная церемония открытия первого российско-мьянманского военно-морского учения. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов вместе с Главнокомандующим ВМС Республики Союз Мьянма адмиралом Мо Аунгом возглавили церемонию открытия первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения. 

«Это, безусловно, знаковое событие является логичным продолжением развития наших двусторонних отношений», - сказал адмирал Евменов.

Церемония прошла в городе Янгон, в ней приняли участие командование и члены экипажи российских и мьянманских кораблей, задействованных в учении. Его береговая фаза началась несколько дней назад. 

С моряками обеих стран были проведены тактические летучки по предстоящим эпизодам морской фазы и учение по связи, также состоялись взаимные посещения кораблей участников учений. На больших противолодочных кораблях «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» были проведены тренировки корабельных боевых расчётов, вахтенных офицеров, рулевых и сигнальщиков, а также досмотровых групп.

В ходе практической части учения, которое состоится в период с 7 по 9 ноября в акватории Андаманского моря, будут отработаны совместное маневрирование и артиллерийские стрельбы по воздушной и надводной целям, поиск подводной лодки с применением морской авиации, отражение условной террористической атаки малоразмерных быстроходных катеров на отряд кораблей и другие учебные эпизоды.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

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