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Глава минобороны Ирана пригрозил США «тяжелым ударом»

Иван Жарков
18:35 05.11.2023
Мохаммад Реза Аштиани заявил, что Вашингтон совершил ошибку и сильно пострадает, если продолжит поддерживать Израиль.
Глава минобороны Ирана пригрозил США «тяжелым ударом»
© Фото: Iranian Defence Ministry, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Глава министерства обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани заявил о тяжких последствиях для США в случае, если Вашингтон продолжит поддерживать Израиль во время текущего конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Al Arabiya.

«Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе вы [США] получите тяжелый удар», — сказал бригадный генерал Аштиани.

Ранее министр обороны Ирана уже не раз обвинил США в прямом участии в израильско-палестинской войне. По мнению Аштиани, Вашингтон совершил стратегическую ошибку, когда решил поддержать еврейское государство, и «обязательно пострадает», если эскалация конфликта не прекратится. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Напомним, в конце октября этого года иранский МИД предупредил о возможном открытии новых фронтов против США в случае, если они не прекратят поддержку Израиля.

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