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«Ангарский маньяк» Попков признался в новых убийствах

Ян Брацкий
17:58 15.01.2023
Согласно выводам судебно-медицинских экспертов, преступник страдает гомицидоманией - непреодолимой тягой к совершению убийств.
«Ангарский маньяк» Попков признался в новых убийствах
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Известный своей жестокостью и убийством десятков человек «ангарский маньяк» Михаил Попков признался в новых преступлениях. Об этом РИА Новости сообщил представитель управления Следственного комитета РФ по Иркутской области.

«Он написал новые явки с повинной, информация проверяется следователями», - сообщил собеседник агентства.

В ходе разбирательства первого уголовного дела в 2015 году бывший милиционер признался в убийстве 22 женщин и причинении тяжких телесных повреждений еще двум. Тогда суд приговорил его к пожизненному сроку заключения. Спустя какое-то время Попков признался в совершении еще 59 расправ. Его приговорили ко второму пожизненному сроку. Позже маньяк сознавался в новых эпизодах и сейчас отбывает наказание за совершение 80 убийств, хотя по данным СК РФ причастен еще к трем преступлениям и трем покушениям.

Ранее стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении «скопинского маньяка» Виктора Мохова, которого подозревают в сокрытии убийства мужчины, совершенного в его доме. Инцидент произошел вечером второго августа прошлого года, когда его гости устроили пьяную поножовщину. В результате один человек погиб. Следствие полагает, что Мохов помог подозреваемому спрятать тело убитого.

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