В стране и мире Канада ввела санкции против телеканала «Звезда» и 34 физлиц Анна Назайкина В частности, в санкционный список попали ведущий программы «Скрытые угрозы» Николай Чиндяйкин и ведущая новостей на «Звезде» Ирина Лосик. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Канада ввела санкции против телеканала «Звезда» и 34 физлиц, следует из обновленного списка, опубликованного на сайте министерства иностранных дел страны. В частности, в санкционный список попали ведущий программы «Скрытые угрозы» Николай Чиндяйкин и ведущая новостей на телеканале «Звезда» Ирина Лосик. © ТРК «Звезда» Также экономические рестрикции коснулись помощника президента Владимира Мединского, артистов Сергея Безрукова, Владимира Машкова, журналистов Тины Канделаки, Наили Аскер-заде, Дмитрия Губерниева и Александра Коца. Как утверждается, поправки были внесены в Положение об особых экономических мерах, касающихся Российской Федерации, 14 октября. Экспертное мнение и аналитика