Канада ввела санкции против телеканала «Звезда» и 34 физлиц
В частности, в санкционный список попали ведущий программы «Скрытые угрозы» Николай Чиндяйкин и ведущая новостей на «Звезде» Ирина Лосик.
© Фото: ТРК "Звезда"
Канада ввела санкции против телеканала «Звезда» и 34 физлиц, следует из обновленного списка, опубликованного на сайте министерства иностранных дел страны.
В частности, в санкционный список попали ведущий программы «Скрытые угрозы» Николай Чиндяйкин и ведущая новостей на телеканале «Звезда» Ирина Лосик.
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