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В Главном храме ВС РФ прошел второй Рождественский хоровой собор

16:21 15.01.2023
Шесть хоровых коллективов выступили с произведениями христианской духовной музыки и рождественскими колядками.
В Главном храме ВС РФ прошел второй Рождественский хоровой собор
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Второй Рождественский хоровой собор прошел  в Главном храме Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» в Московской области в воскресенье, 15 января.

Ставшее уже традицией мероприятие собрало под куполом храма 250 человек. В соборе приняли участие шесть хоровых коллективов. В их числе - хор Инженерных войск, хор Ансамбля песни и пляски ВДВ, хор ВКС, хор курсантов Военного института Военного университета Александра Невского МО РФ, Преображенский и камерный хоры Храма Христа Спасителя, а также хор Николо-Сольбинского женского монастыря.

Коллективы выступили с произведениями христианской духовной музыки и рождественскими колядками. В частности, были исполнены композиции Сергея Рахманинова и Альфреда Шнитке.

Гостями собора стали прихожане, военнослужащие, в том числе участники СВО, которые в настоящий момент находятся на этапе реабилитации..

«Главной целью торжественного события является приобщение к многовековым традициям православия, русской духовной музыкальной культуры, возвращение к идеологии служения Отечеству через развитие литургической певческой культуры», - отметили в Минобороны.

Ранее в Главном храме ВС РФ прошло Рождественское Богослужение. Сразу после состоялся концерт рождественской музыки, произведения исполнил хор Инженерных войск.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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