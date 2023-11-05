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Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы

Ян Брацкий
16:29 05.11.2023
Аппарат для изучения пространства на пределами Солнечной системы оснастят мощнейшим плазменным двигателем, способным работать долгие годы.
Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Российские ученые готовят проект по изучению межзвездного пространства и полету специального аппарата за пределы Солнечной системы. Об этом на полях марафона общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» рассказал генеральный директор Центра Келдыша Владимира Кошлаков.

«Сейчас формируется проект по изучению межзвездного пространства и готовится космический эксперимент с полетом аппарата за пределы Солнечной системы», - цитирует «Интерфакс» слова Кошлакова.

Главной движущей силой такого аппарата станет самый мощный в мире плазменный двигатель, который предстоит собрать конструкторам Центра Келдыша. Эта силовая установка, отметил Кошлаков, сможет работать долгие годы.

Работы по созданию такой силовой установки уже ведутся. В марте Роскосмос сообщил о проведении испытаний плазменного двигателя для спутников. Их особенностью стало то, что электроракетный двигатель работает на криптоне - экономически дешевом топливе.

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