Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы
Российские ученые готовят проект по изучению межзвездного пространства и полету специального аппарата за пределы Солнечной системы. Об этом на полях марафона общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» рассказал генеральный директор Центра Келдыша Владимира Кошлаков.
«Сейчас формируется проект по изучению межзвездного пространства и готовится космический эксперимент с полетом аппарата за пределы Солнечной системы», - цитирует «Интерфакс» слова Кошлакова.
Главной движущей силой такого аппарата станет самый мощный в мире плазменный двигатель, который предстоит собрать конструкторам Центра Келдыша. Эта силовая установка, отметил Кошлаков, сможет работать долгие годы.
Работы по созданию такой силовой установки уже ведутся. В марте Роскосмос сообщил о проведении испытаний плазменного двигателя для спутников. Их особенностью стало то, что электроракетный двигатель работает на криптоне - экономически дешевом топливе.