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В ХАМАС назвали выражением нацизма заявление Израиля о ядерном ударе по Газе

Елизавета Кондрикова
16:21 05.11.2023
Представители палестинского движения назвали «террористом» министра, который высказал идею о реальности ядерного удара.
В ХАМАС назвали выражением нацизма заявление Израиля о ядерном ударе по Газе
© Фото: Chris Emil JanÃŸEn, Keystone Press Agency, Global Look Press
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В палестинском движении ХАМАС ответили на заявление израильской стороны о возможности использования ядерного оружия в секторе Газа, назвав подобные слова «выражением нацизма и геноцида» в отношении палестинского народа. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале движения.

В ХАМАС добавили, что такие заявления не появляются на пустом месте, а становятся свидетельством высокого «уровня декаданса» коллективного сознания израильского государства. Представители движения призвали ООН и международное сообщество обратить на это внимание и принять меры, чтобы остановить боевые действия в секторе Газа.

В своем сообщении ХАМАС назвали «террористом» министра Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху, который высказал идею об израильском ядерном ударе.

Напомним, министр заявил о том, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей». Он добавил, что в Газе нет такого понятия, как «невовлеченные гражданские лица» и осудил поставки в палестинский анклав любой гуманитарной помощи.

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