Брегвадзе рассказала, что перед смертью Кикабидзе общался через моргание

Артистка заявила, что к его смерти морально уже все были готовы, однако надежда оставалась всегда. Думали, что, возможно, артисту удастся выкарабкаться.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Вахтанг Кикабидзе в последнее время не мог говорить и только через моргание глазами давал понять людям, понимает ли он их. Об этом «Звезде» рассказала Народная артистка СССР и Грузии, певица, близкая подруга покойного Нани Брегвадзе.

«Очень сильно болел. Не мог уже говорить. Лежал и глазами моргал», - сказала знаменитая певица.

По ее словам, к смерти Кикабидзе морально уже все были готовы, но надежда оставалась всегда. Думали, что, может быть, артисту удастся выкарабкаться.

А когда Кикабидзе, который уже лежал в больнице, спросили близкие, хочет ли он успеть повидаться с Нани Брегвадзе - тот медленно моргнул и слегка улыбнулся, рассказала певица.

«Думала, что сегодня пойду навещать его. Вот такое случилось...мы все потеряли необыкновенного актера, необыкновенного человека с замечательным чувством юмора», - добавила Нани Брегвадзе.

Сегодня стало известно, что умер знаменитый актер и певец Вахтанг Кикабидзе. Он скончался на 85-ом году жизни. Зрителю он больше всего запомнился по ролям в фильмах «Мимино» и «Не горюй!».