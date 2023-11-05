В стране и мире Палестино-израильский конфликт Эрдоган назвал долгом Турции остановку кровопролития в Газе Ян Брацкий Турецкий президент пообещал, что официальная Анкара не оставит одинокими своих «братьев и сестер» в Газе. © Фото: Mohammed Talatene, dpa, Global Look Press Читайте нас на: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал прекращение кровопролития в секторе Газа «долгом Турции». По его словам, Анкара продолжит кричать о совершаемых на палестинской земле преступлениях. «Наш долг - схватить за воротник убийц, которые убивают невинных людей на всех палестинских территориях. Мы также обязаны кричать об их преступлениях везде, где мы их видим, в лицо тем, кто поддерживает тех, кто совершает эту подлую бойню», - цитирует Эрдогана РИА Новости. Турецкий лидер пообещал, что Анкара не оставит одинокими и беспомощными «братьев и сестер в Газе». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекращает дальнейший диалог с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Кроме того, Анкара отозвала своего посла в Тель-Авиве для консультаций. Экспертное мнение и аналитика