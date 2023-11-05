Эрдоган назвал долгом Турции остановку кровопролития в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал прекращение кровопролития в секторе Газа «долгом Турции». По его словам, Анкара продолжит кричать о совершаемых на палестинской земле преступлениях.
«Наш долг - схватить за воротник убийц, которые убивают невинных людей на всех палестинских территориях. Мы также обязаны кричать об их преступлениях везде, где мы их видим, в лицо тем, кто поддерживает тех, кто совершает эту подлую бойню», - цитирует Эрдогана РИА Новости.
Турецкий лидер пообещал, что Анкара не оставит одинокими и беспомощными «братьев и сестер в Газе».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекращает дальнейший диалог с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Кроме того, Анкара отозвала своего посла в Тель-Авиве для консультаций.