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Эрдоган назвал долгом Турции остановку кровопролития в Газе

Ян Брацкий
15:32 05.11.2023
Турецкий президент пообещал, что официальная Анкара не оставит одинокими своих «братьев и сестер» в Газе.
Эрдоган назвал долгом Турции остановку кровопролития в Газе
© Фото: Mohammed Talatene, dpa, Global Look Press
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал прекращение кровопролития в секторе Газа «долгом Турции». По его словам, Анкара продолжит кричать о совершаемых на палестинской земле преступлениях.

«Наш долг - схватить за воротник убийц, которые убивают невинных людей на всех палестинских территориях. Мы также обязаны кричать об их преступлениях везде, где мы их видим, в лицо тем, кто поддерживает тех, кто совершает эту подлую бойню», - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Турецкий лидер пообещал, что Анкара не оставит одинокими и беспомощными «братьев и сестер в Газе».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекращает дальнейший диалог с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Кроме того, Анкара отозвала своего посла в Тель-Авиве для консультаций.

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