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Проклова назвала сказкой совместную работу с Кикабидзе

Ян Брацкий
15:26 15.01.2023
Народный артист Грузинской ССР, певец и актер Вахтанг Кикабидзе умер 85-ом году жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Заслуженная артистка РСФСР, актриса Елена Проклова назвала смерть Вахтанга Кикабидзе большой утратой. В беседе со «Звездой» она поделилась впечатлениями от совместной работы с Вахтангом Константиновичем.

«Вспоминаю работу с ним в Грузии, как один из самых ярких эпизодов моей жизни. Это было похоже на сказку. Добрые встречи, обильные застолья, красивые песни», - рассказала Проклова.

С ее слов, Вахтанг Кикабидзе никогда не был злым человеком, а окружающим его желал только добра.

«Я могу только благодарить судьбу за то, что я была знакома с Вахтангом Кикабидзе и работала с ним. Скорблю с его близкими, друзьями и поклонниками. Добрейший человек, всегда улыбчивый. Его уход для всех нас большая утрата. Я благодарю его за все», - добавила артистка.

О смерти народного артиста Грузинской ССР Вахтанга Кикабидзе стало известно днем, 15 января. По данным СМИ, последние годы актер и певец плохо себя чувствовал и за несколько дней до смерти был госпитализирован. Ему было 84 года.

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