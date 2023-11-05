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Подозреваемого в убийстве пристава в Рязани отправили в СИЗО до 31 декабря

Анна Назайкина
15:19 05.11.2023
Ранее о такой мере пресечения ходатайствовало следствие.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Подозреваемый в убийстве судебного пристава в Рязани арестован, об этом сообщает Следственный комитет. Кроме того, были опубликованы кадры с фигурантом из зала суда.

Ранее об этом ходатайствовало следствие. Теперь мужчина будет находиться в СИЗО до конца текущего года.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря 2023 года включительно», - говорится в сообщении СК.

Ранее стало известно, что в Рязани застрелили судебного пристава, его тело нашли 1 ноября. Было возбуждено уголовное дело. Через три дня задержали подозреваемого.

Очевидица утверждала, что мужчина, совершивший преступление, после трех выстрелов скрылся с места убийства на мотоцикле.

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