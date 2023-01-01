Диетолог рассказала, как выбрать полезный торт

По словам врача, важно избегать изделий, приготовленных из ненатуральных продуктов и с использованием заменителей сахара.

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Выбирая торт или другой десерт, следует в первую очередь обратить внимание на продукты в составе кондитерского изделия. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

«В составе должны быть натуральные ингредиенты: если это фрукты, они должны быть натуральными, а не ароматизаторы, идентичные натуральным», — цитирует ее RT.

Кроме этого, чтобы купленный в магазине десерт не нанес ущерб организму, важно проверить не содержатся ли в нем заменители сахара. Они, по словам, специалиста крайне вредны для здоровья.

«Если вы решили съесть торт, он должен быть качественным. Если там крем, то он не должен быть сделан из растительных жиров», - посоветовала врач.

Также есть и альтернативный вариант - испечь десерт самому или приобрести изделие на основе фруктов, желе или мороженного.

Ранее диетолог Ирина Писарева рассказала о самых вредных блюдах на новогодних столах россиян. По ее словам, ими являются майонезные салаты, однако главную угрозу для здоровья в праздники все же несут в себе переедание и смешивание продуктов.