Врач назвала самые вредные блюда на новогоднем столе

Но основной проблемой все же является количество еды и ее смешение.

© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Самыми вредными на новогоднем столе блюдами являются майонезные салаты. Об этом заявила врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, основная проблема в праздники - количество еды и ее смешение.

«Стоит заменять майонез сметаной, йогуртом, оливковым маслом, лимонным соком. Также я бы обратила внимание на пюре, но это строго индивидуально. Потому что у многих существует непереносимость лактозы: когда мы сдабриваем крахмальную картошку большим количеством масла и молока, все это может негативно сказаться на желудке», - рассказала специалист в интервью RT.

Ирина Писарева отметила, что одним из наиболее опасных традиционных новогодних блюд считаются шпроты, так как в них содержатся различные концентраты, Е-добавки и эмульгаторы. Лучше употреблять свежую и самостоятельно приготовленную рыбу.

Напомним, ранее врач рассказала телеканалу «Звезда», как сберечь поджелудочную в новогодние праздники. Диетолог призвала россиян анализировать, что они употребляют в пищу и в каких количествах, чтобы не навредить своему здоровью.