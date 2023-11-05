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Нетяньяху отстранил министра, допустившего сброс ядерной бомбы на сектор Газа

Ян Брацкий
14:55 05.11.2023
Ранее министр Израиля по делам Иерусалима Амихай Элияху назвал использование ядерной бомбы в Газе «одним из вариантов ведения войны».
Нетяньяху отстранил министра, допустившего сброс ядерной бомбы на сектор Газа
© Фото: Dana Kopel, XinHua, Global Look Press
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил от заседаний парламента министра Амихая Элияху, допустившего ранее сброс ядерной бомбы на сектор Газа.

«Слова министра Амихая Элияху не соответствуют действительности. Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с самыми высокими стандартами международного права, чтобы предотвратить вред тем, кто не вовлечен, и мы будем продолжать делать это до победы», - заявил Нетаньяху в эфире радиостанции Kan.

Глава израильского минобороны Йоав Галант также не оставил без внимания резонансное заявление Элияху отметив, что в стране есть люди, ответственные за безопасность Израиль.

Ранее министр по делам Иерусалима Амихай Элияху назвал использование ядерной бомбы в Газе «одним из вариантов ведения войны». Чиновник выступил резко против поставок гуманитарной помощи в эксклав добавив, что там нет «невовлеченных гражданских лиц». На вопрос о заложниках, которые неминуемо погибнут в случае применения такого разрушительного оружия, Элияху напомнил, что «война имеет свою цену». Позже министр назвал свои слова метафорой.

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