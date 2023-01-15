Путин заявил, что СВО развивается в рамках плана МО РФ и Генштаба

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Специальная военная операция на Украине развивается в рамках плана МО РФ и Генерального штаба с положительной динамикой. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба», - сказал глава государства.

Кроме этого, Владимир Путин выразил надежду, что наши военнослужащие продолжат и дальше радовать россиян новыми боевыми успехами.

Ранее Минобороны России рассказало об освобождении стратегически значимого города Соледар в Донецкой Народной Республике. Занять населенный пункт удалось благодаря плотному огню авиации, ракетных войск и артиллерии. Как отметил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, взятие Соледара позволяет отрезать пути снабжения украинских националистов в Артемовске.