В стране и мире Российские войска уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме Миргород Кроме того, в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российские войска уничтожили авиатехнику украинских воздушных сил на аэродроме Миргород в Полтавской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «На аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена на стоянках авиационная техника воздушных сил Украины», - сказал он. Кроме того, на аэродроме Днепр ВС РФ удалось уничтожить склад авиационных средств поражения противника, добавил Конашенков. Ранее, 2 ноября, сообщилось о поражении украинского истребителя на аэродроме Миргород. По данным МО РФ, всего с начала СВО российские войска уничтожили 525 самолетов, 254 вертолета, 8 646 дронов, 441 ЗРК, 13 205 танков и других боевых бронемашин, 1 182 РСЗО, 6 986 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 005 единиц военной автоспецтехники. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика