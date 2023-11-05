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Российские войска уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме Миргород

14:35 05.11.2023
Кроме того, в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ.
Российские войска уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме Миргород
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские войска уничтожили авиатехнику украинских воздушных сил на аэродроме Миргород в Полтавской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена на стоянках авиационная техника воздушных сил Украины», - сказал он.

Кроме того, на аэродроме Днепр ВС РФ удалось уничтожить склад авиационных средств поражения противника, добавил Конашенков.

Ранее, 2 ноября, сообщилось о поражении украинского истребителя на аэродроме Миргород.

По данным МО РФ, всего с начала СВО российские войска уничтожили 525 самолетов, 254 вертолета, 8 646 дронов, 441 ЗРК, 13 205 танков и других боевых бронемашин, 1 182 РСЗО, 6 986 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 005 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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