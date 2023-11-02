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МО РФ сообщило о поражении истребителя ВСУ на аэродроме в Полтавской области

14:39 02.11.2023
Самолет, до которого удалось дотянуться российским военным, находился на аэродроме Миргород.
МО РФ сообщило о поражении истребителя ВСУ на аэродроме в Полтавской области
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило о поражении украинского истребителя Су-27, который находился на аэродроме в Полтавской области.

«На аэродроме Миргород Полтавской области поражен самолет Су-27 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении.

В районе Янтарного в Херсонской области российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель». Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится о поражении пункта управления украинской мехбригады в районе Серебрянки.

Ведомство сообщило и об успехах российских сил ПВО. За сутки перехвачены четыре британские крылатые ракеты Storm Shadow, три украинские противокорабельные ракеты «Нептун», а также восемь снарядов, выпущенных из американских РСЗО HIMARS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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